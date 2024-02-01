В Поморье запустили сервис «Нужные люди»

Проект, направленный на трудоустройство различных категорий граждан, ежемесячно проходит в областном центре «Работа России»В декабря прошлого года он прошел под эгидой трудоустройства людей с инвалидностью.
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