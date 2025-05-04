Прудовик брюхоногий моллюск

﻿﻿Недавно мы совершили поход на небольшое озеро Пещенка (Амурская область, Благовещенский район) Мы стараемся чаще выходить на улицу, фотографировать природу и ее обитателей, запечатлевать интересные моменты, а затем знакомиться с ними.