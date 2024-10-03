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Россия продолжает получать западные компоненты для оружия, жалуются в украинской разведке

Россия продолжает получать западные компоненты для оружия, жалуются в украинской разведке

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* жалуется, что Россия продолжает получать западные компоненты для производства оружия и никто не заинтересован в том, чтобы остановить это.

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