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Прокуратура помогла компании "Газпром межрегионгаз Воронеж" вернуть 80 млн рублей задолженности за поставленное топливо

Прокуратура помогла компании "Газпром межрегионгаз Воронеж" вернуть 80 млн рублей задолженности за поставленное топливо

Надзорное ведомство держит под контролем погашение задолженности за полученный потребителями природный ресурс.

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