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МИД КНР: Путин заявил Си Цзиньпину о готовности России к переговорам по Украине

МИД КНР: Путин заявил Си Цзиньпину о готовности России к переговорам по Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину о готовности Москвы начать переговоры по урегулированию украинского конфликта без предварительных условий.

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