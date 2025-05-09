МИД КНР: Путин заявил Си Цзиньпину о готовности России к переговорам по Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину о готовности Москвы начать переговоры по урегулированию украинского конфликта без предварительных условий.
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