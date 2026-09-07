БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Козырь» Зеленского на переговорах в Киеве: Я приготовил Путину много сюрпризов перед выборами

«Козырь» Зеленского на переговорах в Киеве: Я приготовил Путину много сюрпризов перед выборами

Раскрыты секреты «челночной миссии» Уиткоффа и Кушнера в Москве и Киеве Константин Ольшанский На фото: Владимир Зеленский (слева) приветствует посланников президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и Стива Виткоффа перед началом переговоров в Киеве, Украина.

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Николай

В начале статьи правильно выразились - челночная дипломатия. Катаются туда-сюда пара-тройка людишек, типа при деле. Вот взяли бы и перестали поставлять Украине оружие и разведданные - это был бы реальный сигнал о мире. А покатушки да разговоры это без понтов.