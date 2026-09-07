Раскрыты секреты «челночной миссии» Уиткоффа и Кушнера в Москве и Киеве Константин Ольшанский На фото: Владимир Зеленский (слева) приветствует посланников президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и Стива Виткоффа перед началом переговоров в Киеве, Украина.
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- И Сводки СВО, 11 ок...
- Так сколько же ру...
- Так сколько же ру...
Только время Путин потратил на эти визиты. Бесполезные. Бить гадину до самой Польши!!!!!! А там посмотрим, кому и за что продать западную окраину.....
ЕС и Зеленсу не жалко украинцев гнать на фронт, они же не их национальности, лишь бы против России, а встречи, объятия для придания значимости и будто заботы.
Мировая жидовня никак не поймет, что русские могут драться или не любить друг друга, кто-то трусоват от природы, но, когда какая-то шваль полезет со стороны, будут ей морды бить все
В начале статьи правильно выразились - челночная дипломатия. Катаются туда-сюда пара-тройка людишек, типа при деле. Вот взяли бы и перестали поставлять Украине оружие и разведданные - это был бы реальный сигнал о мире. А покатушки да разговоры это без понтов.
Еврей - национальность, жид- состояние души. Бей жидов, спасай Россию.