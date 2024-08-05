Четыре нефтяных и газовых месторождения в регионе Киркука будут восстановлены Этим займется компания BP совместно с правительством Ирака.
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Четыре нефтяных и газовых месторождения в регионе Киркука будут восстановлены Этим займется компания BP совместно с правительством Ирака.
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