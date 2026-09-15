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Газета.ру

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Мурашко заявил об улучшении качества исследований после введения ИИ

Мурашко заявил об улучшении качества исследований после введения ИИ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в медицину значительно улучшает качество и точность исследований.

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