Рассказываем, запретят ли в России жидкости с добавками для вейпов.В России планируют ввести запрет на добавление ароматизаторов, пищевых добавок и биологически активных добавок (БАДов) в жидкости для электронных сигарет.
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