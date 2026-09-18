Үткән төндә Россиядә дошманның 629 пилотсыз очкычы юк ителгән. «Узган төн дәвамында Әстерхан, Белгород, Брянск, Владимир, Калуга, Курск, Орлов, Ростов, Рязань, Смоленск, Тула өлкәләре, Краснодар крае, Мәскәү өлкәсе, Адыгея Республикасы, Кырым Республикасы, Азов һәм Кара диңгез акваторияләрендә 629 пилотсыз очу аппараты тотылды һәм юк ителде», – диелә хәбәрдә.
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