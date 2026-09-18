НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Үткән төндә Россиядә дошманның 629 пилотсыз очкычы юк ителгән

Үткән төндә Россиядә дошманның 629 пилотсыз очкычы юк ителгән. «Узган төн дәвамында Әстерхан, Белгород, Брянск, Владимир, Калуга, Курск, Орлов, Ростов, Рязань, Смоленск, Тула өлкәләре, Краснодар крае, Мәскәү өлкәсе, Адыгея Республикасы, Кырым Республикасы, Азов һәм Кара диңгез акваторияләрендә 629 пилотсыз очу аппараты тотылды һәм юк ителде», – диелә хәбәрдә.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым