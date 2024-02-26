Симоньян призвала россиян помнить о военных, выполняющих задачи в зоне СВО

Редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила о необходимости помнить о российских военных, которые в настоящее время выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции на Украине.
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