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Суверенные страны БРИКС бережет

Суверенные страны БРИКС бережет

Краеугольные камни в основе объединения БРИКС — «суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности», -- говорил в январе этого года Президент России Владимир Путин, принимая председательство в объединении.

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