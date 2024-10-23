Суверенные страны БРИКС бережет

Краеугольные камни в основе объединения БРИКС — «суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности», -- говорил в январе этого года Президент России Владимир Путин, принимая председательство в объединении.