Барнаульцам рассказали, для чего помечают деревья в сквере на площади Сахарова

Речи о массовой вырубке в сквере на проспекте Социалистический, как утверждают в городской администрации, не идет Жители Барнаула беспокоятся, что власти города собираются снести деревья в сквере на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии