Стармер назвал «очень сложным» вопрос использования замороженных российских активов

Вопрос использования замороженных российских активов очень сложный, но Лондон продолжит работать над поиском легального механизма, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая в Палате общин британского парламента.
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