Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Стармер назвал «очень сложным» вопрос использования замороженных российских активов

Стармер назвал «очень сложным» вопрос использования замороженных российских активов

Вопрос использования замороженных российских активов очень сложный, но Лондон продолжит работать над поиском легального механизма, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая в Палате общин британского парламента.

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