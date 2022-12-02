Разгром польской армии у Переяслава: Тарасова ночь

Юзеф Бранд. Возвращение победителей (казак с флагом) Восстание Фёдоровича Куруковское соглашение 1625 года (Битва на Куруковом озере) не стало стабильной основой для отношений Польши и Запорожской Сечи.
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