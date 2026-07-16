Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Это будет другая игра: Путин сделал совершенно неожиданный шаг.

Это будет другая игра: Путин сделал совершенно неожиданный шаг.

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников Вчера Владимир Путин по итогам ПМЭФ-2026 утвердил обширный перечень поручений, который заставит призадуматься многих.

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