Это будет другая игра: Путин сделал совершенно неожиданный шаг.

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников Вчера Владимир Путин по итогам ПМЭФ-2026 утвердил обширный перечень поручений, который заставит призадуматься многих.
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