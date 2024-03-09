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Джошуа нокаутировал экс-чемпиона UFC в боксёрском поединке

Джошуа нокаутировал экс-чемпиона UFC в боксёрском поединке

Бой состоялся минувшей ночью в Саудовской Аравии.фото: JazzyJoeyD/wikiрedia.org--> Энтони Джошуа, экс-чемпион мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжёлом весе, победил бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Франсиса Нганну.

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