Джошуа нокаутировал экс-чемпиона UFC в боксёрском поединке

Бой состоялся минувшей ночью в Саудовской Аравии.фото: JazzyJoeyD/wikiрedia.org--> Энтони Джошуа, экс-чемпион мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжёлом весе, победил бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Франсиса Нганну.
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