Пермякам, заключившим контракт на участие в СВО, будут выплачивать по 100 000 рублей

Соответствующий проект постановления был внесен в гордуму главой Перми.Пермяки, которые заключат контракт с Министерством обороны России для участия в специальной военной операции, получат одноразовую денежную выплату в размере 100 000 рублей.
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