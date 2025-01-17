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Конан-варвар в Mortal Kombat 1, трейлер Wartorn, демо The First Berserker: Khazan, анонс Switch 2…

Конан-варвар в Mortal Kombat 1, трейлер Wartorn, демо The First Berserker: Khazan, анонс Switch 2…

Ветеран Sony рассказал, почему мы до сих пор не получили ремастер Bloodborne, и из-за чего провалилась PS Vita; авторы Age of Empires, Borderlands и BioShock представили рогалик Wartorn; Nintendo официально анонсировала Switch 2; создатели The Blood of Dawnwalker объяснили, как работает таймер 30 дней в игре; .

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