Конан-варвар в Mortal Kombat 1, трейлер Wartorn, демо The First Berserker: Khazan, анонс Switch 2…

Ветеран Sony рассказал, почему мы до сих пор не получили ремастер Bloodborne, и из-за чего провалилась PS Vita; авторы Age of Empires, Borderlands и BioShock представили рогалик Wartorn; Nintendo официально анонсировала Switch 2; создатели The Blood of Dawnwalker объяснили, как работает таймер 30 дней в игре; .