Заместителю главврача ИОКБ присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»

<p> За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоен заместитель главного врача Ивановской областной клинической больницы Сергей Томс.
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