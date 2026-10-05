Путин поздравил главу Таджикистана Рахмона с днем рождения

Российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном поздравил его с днем рождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Умер итальянский ...
- Что изменится для...
- Что изменится для...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым