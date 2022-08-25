Реконструкцию Крутицкой набережной планируется завершить в 2023 году

Власти Москвы рассказали о ходе работ по масштабной реконструкции Крутицкой набережной протяженностью 755 м от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной.
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