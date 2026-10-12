Как спустить воздух из батареи без вызова сантехника. Будет греть лучше

С началом отопительного сезона многие жители квартир и частных домов сталкиваются с типичной проблемой: стояк горячий, а сам радиатор греет лишь снизу или с одного края.
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