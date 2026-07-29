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Аргументы недели

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Подозреваемый в избиении учёного-агронома Никиты Зезина задержан: ранее он был осуждён за ранение коллеги из табельного оружия

Подозреваемый в избиении учёного-агронома Никиты Зезина задержан: ранее он был осуждён за ранение коллеги из табельного оружия

Подозреваемый в избиении учёного-агронома Никиты Зезина, который впоследствии скончался в больнице, Александр Реверук задержан.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Служил в ГИБДД, однако был уволен и осуждён после того, как выстрелил из табельного оружия в своего коллегу. Однако когда смотришь сегодня по ТВ на заместителя генерала Любимого и других персонажей, то понимаешь, что если ты туда попадёшь, то выйдешь искалеченным физически и душевно!
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