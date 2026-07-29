Подозреваемый в избиении учёного-агронома Никиты Зезина задержан: ранее он был осуждён за ранение коллеги из табельного оружия

Геннадий Бережнов

Служил в ГИБДД, однако был уволен и осуждён после того, как выстрелил из табельного оружия в своего коллегу. Однако когда смотришь сегодня по ТВ на заместителя генерала Любимого и других персонажей, то понимаешь, что если ты туда попадёшь, то выйдешь искалеченным физически и душевно!