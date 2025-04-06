Бастрыкин: дети мигрантов стали убивать в семь раз чаще

Александр _ Уже хватит разговоры разговаривать, нужно принимать законы и выдворять большую часть. Проблема не была бы так страшна, Россия способна "переварить" приезжих, но для этого должна быть жесткая работа правоохранителей и властей. Даже, очень жесткая.

ТМ Татьяна Маштакова ТМ Так получается что дети по российским законам неподсудны, но за совершенные преступления необходимо всё-таки наказывать, например, тех кто обязан нести ответственность за воспитание этих детей, а в итоге,ну и конечно же, депортировать всю семью на их национальную родину.