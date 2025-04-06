БлокнотРУ В России ухудшается ситуация с преступностью детей мигрантов. Об этом в интервью ТАСС рассказал Александр Бастрыкин, руководитель российского Следственного комитета.
Бастрыкин: дети мигрантов стали убивать в семь раз чаще
Комментарии
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Александр _
Уже хватит разговоры разговаривать, нужно принимать законы и выдворять большую часть. Проблема не была бы так страшна, Россия способна "переварить" приезжих, но для этого должна быть жесткая работа правоохранителей и властей. Даже, очень жесткая.
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12 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Так получается что дети по российским законам неподсудны, но за совершенные преступления необходимо всё-таки наказывать, например, тех кто обязан нести ответственность за воспитание этих детей, а в итоге,ну и конечно же, депортировать всю семью на их национальную родину.
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11 час.
Evgenija Palette
СКОПОМ ИХ В КИШЛАКИ... Их взрослые уроды не на шутку решили, что россияне примут ислам... И импичмент будет делать некому...
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6 час.
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