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ИА Регнум

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Песков: в Кремле знают о мирном плане США и ЕС по Украине только из сообщений СМИ

Песков: в Кремле знают о мирном плане США и ЕС по Украине только из сообщений СМИ

В Кремле видели только сообщения СМИ о мирном плане, который якобы готовят США и Евросоюз (ЕС) по урегулированию конфликта на Украине.

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