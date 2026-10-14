Британские исследователи установили, что окаменевшая часть черепа, приобретённая Национальным историческим музеем ещё в 1924 году, принадлежала ранее неизвестному виду хищных динозавров, сообщает KP.
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