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Российский боец вынес на себе раненого украинца под обстрелами ВСУ

Российский боец вынес на себе раненого украинца под обстрелами ВСУ

Военнослужащий ВС РФ Южной группировки войск из Екатеринбурга с позывным «Кортес» вынес на себе раненого украинца с позиций, которые пытались штурмовать подразделения Вооруженные силы Украины, передает РИА Новости.

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