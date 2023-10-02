Российский боец вынес на себе раненого украинца под обстрелами ВСУ

Военнослужащий ВС РФ Южной группировки войск из Екатеринбурга с позывным «Кортес» вынес на себе раненого украинца с позиций, которые пытались штурмовать подразделения Вооруженные силы Украины, передает РИА Новости.
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