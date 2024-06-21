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Саммит в Швейцарии отгремел: кто предал Россию, а кто поддержал?

Саммит в Швейцарии отгремел: кто предал Россию, а кто поддержал?

  Закончился швейцарский «слёт хромых уток», закончился и другой швейцарский «мирный цирк». Обсуждать цирк, собственно, смысла никакого и нет, а вот посмотреть на то, кто и как повёл себя во время этого события – это уже интересно.

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Комментарии
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Семен Демин
Зря ты так про Вучича.
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15 час.
лл
лина любимцева
Вучич сдувается... Держался-держался...
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15 час.
Николай Жариков
Что СЕРБИЯ  хренового сделала .Такие мудаки как этот писака вообще нюх потерял. Думает весь мир за РФ будет а кто не за РФ а за себя тот враг. Ебанушки такие оказывается есть. ЕСЛИ БЫ КАЗ поехал и что-то подписал во радости таким мудакам было бы .А если Беларусь это бы сделала то не знаю что с ними бы стало. Всё ещё до этого шабаша было известно даже детсаднику.А эти мудаки уже в одной подписи ищут врагов.Заткнитесь сволочи не вам решать кто враг России,а друзей не выбирают ими становятся.России еще прийдется попотеть чтобы друзей стало больше .а с такими мудаками трудновато будет
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12 час.

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