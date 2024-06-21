Саммит в Швейцарии отгремел: кто предал Россию, а кто поддержал?

Николай Жариков

Что СЕРБИЯ хренового сделала .Такие мудаки как этот писака вообще нюх потерял. Думает весь мир за РФ будет а кто не за РФ а за себя тот враг. Ебанушки такие оказывается есть. ЕСЛИ БЫ КАЗ поехал и что-то подписал во радости таким мудакам было бы .А если Беларусь это бы сделала то не знаю что с ними бы стало. Всё ещё до этого шабаша было известно даже детсаднику.А эти мудаки уже в одной подписи ищут врагов.Заткнитесь сволочи не вам решать кто враг России,а друзей не выбирают ими становятся.России еще прийдется попотеть чтобы друзей стало больше .а с такими мудаками трудновато будет