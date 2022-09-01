Минобороны раскрыли подробности попытки украинских десантников захватить Запорожскую АЭС

Минобороны России сообщили о том, что Киев запланировал захват Запорожской АЭС. В связи с этим ранним утром 1 сентября диверсионные группы ВСУ высадились у Каховского водохранилища, располагающегося в нескольких километрах от Запорожской АЭС.