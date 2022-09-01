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Минобороны раскрыли подробности попытки украинских десантников захватить Запорожскую АЭС

Минобороны раскрыли подробности попытки украинских десантников захватить Запорожскую АЭС

Минобороны России сообщили о том, что Киев запланировал захват Запорожской АЭС. В связи с этим ранним утром 1 сентября диверсионные группы ВСУ высадились у Каховского водохранилища, располагающегося в нескольких километрах от Запорожской АЭС.

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