Британия похвасталась рекордными облавами на нелегалов

После смены правительства в Великобритании началась настоящая охота на нелегальных мигрантов. По данным МВД страны, за последние два года число арестов за незаконную трудовую деятельность подскочило на 122 процента и превысило 17 тысяч, а 2357 человек были депортированы.
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