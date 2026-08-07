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Аргументы недели

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Британия похвасталась рекордными облавами на нелегалов

Британия похвасталась рекордными облавами на нелегалов

После смены правительства в Великобритании началась настоящая охота на нелегальных мигрантов. По данным МВД страны, за последние два года число арестов за незаконную трудовую деятельность подскочило на 122 процента и превысило 17 тысяч, а 2357 человек были депортированы.

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