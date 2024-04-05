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Крымское информационное агентство

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Тренер из Евпатории рассказал, как люди с ограниченными возможностями сдают нормативы ГТО

Тренер из Евпатории рассказал, как люди с ограниченными возможностями сдают нормативы ГТО

Владимир Кириченко, чемпион СССР и мастер спорта по спортивной гимнастике, профессиональный тренер из Евпатории не только помогает людям с инвалидностью поддерживать в норме физическое состояние, но и выводит их на орбиту спортивных побед.

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