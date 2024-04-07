Страны НАТО готовят войска для отправки в Украину, — консультант Госдепа США Люттвак Ирэн ОрлонскаяВеликобритания вместе с Францией и странами Северной Европы подготавливаются к тайной отправке войск на украинскую территорию, как сообщил Эдвард Люттвак, консультант Государственного департамента США, в своей статье на портале UnHerd.