Французский военкор: Mirage 2000 на Украине ждет судьба F-16

МОСКВА, 6 февраля, ФедералПресс. Военкор из Франции Кристель Нэан, работающая в Донбассе, заявила, что поставленные Украине истребители Mirage 2000 не окажут значительного влияния на текущую ситуацию на линии соприкосновения с российскими войсками.