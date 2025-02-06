Французский военкор: Mirage 2000 на Украине ждет судьба F-16

МОСКВА, 6 февраля, ФедералПресс. Военкор из Франции Кристель Нэан, работающая в Донбассе, заявила, что поставленные Украине истребители Mirage 2000 не окажут значительного влияния на текущую ситуацию на линии соприкосновения с российскими войсками.
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