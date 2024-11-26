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США окажут поддержку ливанской армии без размещения своих войск в регионе

США окажут поддержку ливанской армии без размещения своих войск в регионе

США готовы оказать поддержку армии Ливана, не размещая при этом свои войска в регионе. Об этом, ссылаясь на выступление перед журналистами высокопоставленного представителя американской администрации, сообщает РИА Новости.

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