США окажут поддержку ливанской армии без размещения своих войск в регионе

США готовы оказать поддержку армии Ливана, не размещая при этом свои войска в регионе. Об этом, ссылаясь на выступление перед журналистами высокопоставленного представителя американской администрации, сообщает РИА Новости.
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