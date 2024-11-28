На правнучку Чкалова завели дело об оправдании терроризма

В отношении правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) завели уголовное дело после ее интервью журналисту Олегу Кашину (признан в РФ иноагентом), следует из опубликованных 28 ноября материалов дела.