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На правнучку Чкалова завели дело об оправдании терроризма

На правнучку Чкалова завели дело об оправдании терроризма

В отношении правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) завели уголовное дело после ее интервью журналисту Олегу Кашину (признан в РФ иноагентом), следует из опубликованных 28 ноября материалов дела.

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