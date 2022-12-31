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Вирджил ван Дейк: «Моя роль в переходе Гакпо в «Ливерпуль» преувеличена. Переходить в январе – я знаю, что это такое, мы должны дать ему время»

Вирджил ван Дейк: «Моя роль в переходе Гакпо в «Ливерпуль» преувеличена. Переходить в январе – я знаю, что это такое, мы должны дать ему время»

Вирджил ван Дейк высказался о переходе соотечественника Коди Гакпо в «Ливерпуль». «Надеюсь, он много привнесет в нашу команду.

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