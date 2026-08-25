Кравцов объявил о старте нового предмета для пятиклассников

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что пятиклассники начнут изучать новый предмет «Духовно-нравственная культура России» во втором полугодии, а учащиеся шестых и седьмых классов — с 1 сентября 2027 года.
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