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Царьград

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Кравцов объявил о старте нового предмета для пятиклассников

Кравцов объявил о старте нового предмета для пятиклассников

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что пятиклассники начнут изучать новый предмет «Духовно-нравственная культура России» во втором полугодии, а учащиеся шестых и седьмых классов — с 1 сентября 2027 года.

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