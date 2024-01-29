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NP: католические школы Торонто убрали из программы классику белых авторов

NP: католические школы Торонто убрали из программы классику белых авторов

© РИА Новости Виталий Белоусов Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Совет католической школы Торонто запретил изучать книги белых писателей, содержащие расистское оскорбление на букву "Н", пишет NP.

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