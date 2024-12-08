Наш уютный дом
ГлавнаяИнтерьерКулинарияДомоводствоДача огородРемонтИстории
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш уютный дом

23 384 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Исаенкова
    Очень интересный рецепт из вполне доступных продуктов. Обязательно попробую приготовить!Маффины с курицей...
  • Нина Исаенкова
    Спасибо за рецепт, обязательно попробую приготовить. Кстати, для более яркого вкуса можно ещё добавить маринованный и...Рецепт приготовле...
  • игорь petroff
    у нас в россии это называется бутербродом.Брускетты с красн...

Торт из засохших пряников без выпечки

Торт из засохших пряников без выпечки

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Если вы не знаете, что делать с подсохшими пряниками, тогда этот рецепт вам точно подойдёт! Предлагаю из засохших пряников, сметаны и бананов приготовить очень красивый, вкусный, нежный, в меру сладкий торт без выпечки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх