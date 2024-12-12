Мобильную связь и быстрый интернет провели в поселок Свободное в Выборгском районе

Доступ к 4G получили более 150 жителей Жители поселка Свободное в Выборгском районе теперь смогут использовать мобильную связь и подключаться к высокоскоростному интернету, так как в населенном пункте установили базовую станцию сотовой связи.
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