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Энциклопедия Техники

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Про мамонтёнка, который так и не нашёл маму

Про мамонтёнка, который так и не нашёл маму

﻿﻿Тридцать тысяч лет назад эта самка мамонта упала в воду, не найдя своей матери, и ее тело застыло в вечной мерзлоте.

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