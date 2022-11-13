Журнал «Профиль»

13 765 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна неструева
    какая то укропина сказала .что  взрыв  произведен  возле  русского посольстваВице-президент Ту...
  • tsan tsan
    Всеэти байдены , пелосси, йеллены и прочие нуландыс ромни  так и закончат свою жизнь с ненавистью к России . Отправят...В США допускают, ...
  • Татьяна Бутова
    «Нам нужно быть уважительными и признать, что именно президент Зеленский определит для своей страны подходящий момент...Лондон отказался ...

Байден заявил, что США будут активно соперничать с Китаем

Байден заявил, что США будут активно соперничать с Китаем

Американский президент Джо Байден во время выступления на Восточноазиатском саммите прокомментировал отношения США и Китая, заявив, что Вашингтон будет активно соперничать с Пекином, а также высказываться насчет нарушений прав человека в КНР.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх