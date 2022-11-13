Байден заявил, что США будут активно соперничать с Китаем

Американский президент Джо Байден во время выступления на Восточноазиатском саммите прокомментировал отношения США и Китая, заявив, что Вашингтон будет активно соперничать с Пекином, а также высказываться насчет нарушений прав человека в КНР.
Американский президент Джо Байден во время выступления на Восточноазиатском саммите прокомментировал отношения США и Китая, заявив, что Вашингтон будет активно соперничать с Пекином, а также высказываться насчет нарушений прав человека в КНР.
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