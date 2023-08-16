Тайны кошачьего мурлыканья: почему они мнут лапками и мурчат, можно ли их прогонять Ксения КсеновскаяКошки — таинственные и загадочные создания, которые веками завоевывали сердца людей своими привлекательными чертами и странностями поведения.
Тайны кошачьего мурлыканья: почему они мнут лапками и мурчат, можно ли их прогонять Ксения КсеновскаяКошки — таинственные и загадочные создания, которые веками завоевывали сердца людей своими привлекательными чертами и странностями поведения.
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