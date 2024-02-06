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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Новая зерновая сделка? Мир следит за визитом Путина в Турцию

Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Турцию, запланированный на конец этого месяца, имеет важное значение на фоне активного стремления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к экспорту свежего зерна.

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