Новая зерновая сделка? Мир следит за визитом Путина в Турцию

Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Турцию, запланированный на конец этого месяца, имеет важное значение на фоне активного стремления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к экспорту свежего зерна.
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