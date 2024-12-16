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ИГИЛ начало поднимать голову в Сирии – военкор

ИГИЛ начало поднимать голову в Сирии – военкор

Террористическая группировка ИГИЛ* использует вакуум безопасности, безвластие и напряженность, возникшие в результате недавних военных действий в Сирии, для взятия под контроль некоторых территорий, заявил военкор Олег Блохин.

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