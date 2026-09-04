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Тульские новости

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Тульская транспортная прокуратура выявила нарушения в столовой «Гуд Фуд»

Тульская транспортная прокуратура выявила нарушения в столовой «Гуд Фуд»

В столовой ООО «Гуд Фуд» во время приготовления еды проводились ремонтные работы, часть системы водоснабжения была неисправна, а в продукции нашли превышение уровня бактерий группы кишечных палочек.

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