Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Reuters: страны Евросоюза не хотят давать Украине €20 млрд

Reuters: страны Евросоюза не хотят давать Украине €20 млрд

Информационное агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что в Евросоюзе план по финансированию Украины еще на 20 миллиардов евро в качестве военной помощи встретил сопротивление среди стран-участниц, включая Германию.

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