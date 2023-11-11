Reuters: страны Евросоюза не хотят давать Украине €20 млрд

Информационное агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что в Евросоюзе план по финансированию Украины еще на 20 миллиардов евро в качестве военной помощи встретил сопротивление среди стран-участниц, включая Германию.
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