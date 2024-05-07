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Евросоюз готовится ввести новые санкции против России

Евросоюз готовится ввести новые санкции против России

Европейский союз готовит новый пакет санкций против России, который будет включать запрет на перевалку российского СПГ, использование портов ЕС судами, задействованных для перевозок, содействующих специальной военной операции РФ в Украине, а также ужесточение контроля над соблюдением санкций со стороны операторов ЕС.

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