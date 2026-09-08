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Эксперт Джабакова: употреблять полежавший два часа в комнате шашлык опасно

Эксперт Джабакова: употреблять полежавший два часа в комнате шашлык опасно

Шашлык относится к категории скоропортящихся продуктов, поэтому его безопасное хранение напрямую зависит не только от температуры холодильника, но и от того, сколько времени мясо находилось на улице после приготовления, рассказала «Газете.

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